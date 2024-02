A Melicucco in Provincia di Reggio Calabria giorno 18 Febbraio nell’ottava del carnevale nazionale italiano e’ andata in scena una brillantissima commedia di Carnevale, arricchita da originalissimi personaggi interpretati dai ragazzi del Gruppo Gem .

In una Piazza 1 Maggio baciata da un inaspettato sole primaverile, tantissime persone hanno assistito per oltre due ore con allegria e spensieratezza alla commedia che come da tradizione viene messa in atto nella piazza più rimembrata e storica del piccolo paese della piana.



I ragazzi si sono esibiti in modo eccellente dice il Regista Napoli Pino , questo ci proietta in modo positivo verso un futuro prosperoso , dove possiamo puntare su i giovani della nostra comunità e magari mettere su un progetto finalmente serio che possa dare continuità negli anni .

Sono stati molti i giovani infatti,che si sono esibiti per la prima volta su un palcoscenico , sembrava un rischio puntare così in modo diretto , ma l’esperienza è la bravura nella cabina di regia hanno avuto la meglio .

Gruppo Gem ha puntato su una figura importantissima come quella di Pino Napoli, che,oltre che regista e’ stato in passato un attore dalle spiccate qualità recitative , che lavora e punta oggi sui giovani della comunità Melicucchese ,supportato dal Gruppo Gem , una delle associazioni più longeve della piana di Gioia Tauro , che si è sempre occupata nella Formazione giovanile e nella realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e religiose tra le più conosciute della regione calabria ,come :Presepe Vivente-Passione di Cristo.

