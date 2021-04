Spett.le On. Gianluca Gallo Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Spett.le Avv. Giuseppe Marino Delegato al Settore Agricolo Città Metropolitana Di Reggio Calabria. Nelle notti comprese tra il 9 e il 10 aprile si è verificato uno sbalzo termico di notevole importanza con “gelate” intense, che hanno colpito, in modo particolare, il comparto ortofrutticolo della piana di Gioia Tauro.

A seguito di tale evento climatico, detto comparto già in grossa difficoltà, ha subito un duro colpo che vede coinvolte, in modo particolare, le piantagioni di actinidia (kiwi), soprattutto nel territorio ricadente nei comuni di Melicucco, Rosarno, Rizziconi, Taurianova, Laureana di Borrello, Cittanova e Candidoni.

Numerose segnalazioni sono giunte al sottoscritto da parte di singoli agricoltori, imprenditori agricoli e organizzazioni agricole, per chiedere con forza un intervento a livello regionale, con l’applicazione di misure urgenti per consentire il ripristino di ciò che è andato distrutto nonché il riconoscimento di ristori per il prodotto ormai andato perso.

Considerato che il comparto agricolo, per il nostro territorio, oltre che essere di vitale importanza, in molte occasioni è l’unica fonte di reddito per intere famiglie, si chiede che venga dichiarato lo stato di calamità con successivo intervento di sostegno.