Con la presente viste le difficoltà socio-economiche delle famiglie dovute all’emergenza covid, una proposta al fine d’intervenire a sostegno delle stesse.

Con mio grande piacere tanti Comuni hanno seguito la mia proposta di riduzione TARI alle imprese chiuse per legge durante il lockdown, dando forza alla fattibilità della stessa, proposta purtroppo non presa in considerazione dal Comune di Melicucco.

Continuo a ritenere che sia importante per i Comuni intervenire in modo autonomo e sostenere i cittadini non solo a parole ma concretamente, in particolare in un momento dove le famiglie si vedranno recapitare le tasse comunali correnti ed arretrati i Comuni possono farlo istituendo dei capitoli di bilancio al fine di attuare delle compensazioni alle famiglie in difficoltà socio-economiche.