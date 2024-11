È Michele Giusto e frequenta la classe 3 sez. C della Scuola Secondaria di Primo Grado, il baby-sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi, a Melicucco. La lista numero tre denominata. “La scuola che ci piace” ha ottenuto alle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi, nel seggio allestito all’interno del plesso “C. Levi”, ben 150 preferenze, che le hanno permesso di aggiudicarsi il primato assoluto, a confronto con i 76 voti della lista numero uno: “Una scuola per tutti” e con i 50 della lista numero due: “Lo sport per vincere”. La campagna elettorale aveva preso il via con il comizio, nei giorni precedenti alle elezioni, in Piazza “Senatore Domenico Romano”. Il progetto proposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino, Francesco Nicolaci, è stato accolto con grande entusiasmo dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Melicucco, Dott.ssa Emanuela Cannistrà, che, riprendendo la metodologia didattica del debate, ha invitato i 21 candidati ad esprimere le proprie idee e avanzare le proposte che possano contribuire alla loro crescita personale e scolastica. «Anche quest’anno la scuola ha accolto la progettualità proposta dal Comune – ha informato la Dirigente della scuola di Melicucco – al fine di promuovere, già dalla più tenera età, trattandosi di alunni della scuola secondaria di primo grado, una cittadinanza attiva e una partecipazione consapevole all’interno della propria comunità. Gli allievi eletti compiranno la loro prima esperienza “di partecipazione alle decisioni politiche”, portando la propria voce direttamente al Sindaco e alla sua Amministrazione». Contento della sinergia che si è creata tra scuola e Amministrazione Comunale si è anche detto il primo cittadino, Francesco Nicolaci, che ha espresso parole di apprezzamento per l’organizzazione del comizio, spiegando che: «queste iniziative organizzate in concerto con la scuola sono importanti perché contribuiscono a radicare nei più giovani un maggiore senso civico». Passo successivo del progetto sarà, ora, il consiglio comunale di insediamento.