Con l’approvazione in giunta del documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P) e grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’importo ammesso a finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo nido di euro 560.000,00 dal PNRR, destinati al potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione, in particolare per asili nido e infanzia, è stato integrato di euro 428.750,00, con le somme aggiuntive, richieste sui fondi relativi al GSE, per interventi su edifici esistenti di proprietà pubblica.

Il nuovo asilo nido, finanziato con un totale di 988.750,00 euro, offrirà:

• 28 posti per bambini da 0 a 24 mesi.

• Rispetto dell’ambiente con impianti tecnologici, elementi edilizi e apparecchiature progettate per garantire il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni nocive.

Il progetto non solo fornirà un servizio essenziale per i bambini della comunità, ma contribuirà anche alla rigenerazione di una delle aree più belle di Melicucco, da tempo abbandonata. Parte della struttura dell’ex ostello della gioventù sarà riconvertita in un moderno asilo nido, migliorando così l’offerta educativa e riqualificando il territorio.

Melicucco avrà finalmente il suo asilo nido, un traguardo importante che dimostra l’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare i servizi offerti ai cittadini e nell’investire nel futuro dei più piccoli.

I veri limiti esistono solo in chi non vede le potenzialità di un progetto così ambizioso e utile per la comunità.