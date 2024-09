Carissimi tutti,

sono lieta di fare la Vostra conoscenza e di iniziare questo nuovo anno scolastico alla direzione dell’ “I.C. di Melicucco”.

Mi auguro che la pausa estiva sia stata per ogni singolo membro della comunità scolastica un’opportunità di relax e recupero fisico e mentale e che ognuno di noi sia pronto ad accogliere con gioia i nostri piccoli studenti che tra qualche giorno animeranno i locali scolastici con i loro bei sorrisi e la loro purezza genuina. Come Dirigente il mio desiderio per loro è che la Scuola sia un luogo non solo di cultura, ma anche d’ amore in cui poter crescere e formarsi. Affinché ciò si verifichi è necessario l’impegno e il lavoro di ognuno di noi, nessuno escluso. Mi piace pensare alla scuola come un mosaico: le tessere del mosaico siamo noi e basta che manchi anche una sola tessera per non riuscire ad apprezzare pienamente la bellezza dell’intero; similmente il contributo del singolo è fondamentale per l’ intera comunità scolastica. Fare scuola è una Missione che sono sicura compiremo grandiosamente se armati di entusiasmo e buona volontà! Lavoreremo senza mai dimenticarci che

“la forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra.”

Ringrazio tutti per l’ affettuosa accoglienza e in particolare i miei vice che si sono dimostrati sin dal primo momento premurosi e collaborativi, il nostro Presidente del Consiglio d’ Istituto che con tanta gentilezza si è fatto portavoce dei saluti delle famiglie… Non posso che rivolgere ringraziamenti vivissimi al nostro Sindaco che, in questi primi giorni del mio mandato qui, ha trovato il tempo per incontrarmi quotidianamente dimostrandomi sin da subito la sua piena disponibilità. Ritengo che avere un dialogo aperto e sempre costante con l’Amministrazione Comunale sia un importante punto di forza per avere una “scuola all’avanguardia” e sempre più rispondente ai bisogni del territorio.

In questo inizio d’ anno mi auguro che la nostra scuola possa essere per ogni alunno un posto sereno e sicuro in cui imparare a vivere con senso civico e che ogni lavoratore possa dare il suo contributo alla comunità.

Spero che la collaborazione, l’ascolto e il dialogo costruttivo guidino la nostra azione e siano sempre i capisaldi della nostra Scuola. Certa che sarà un anno scolastico radioso, auguro a tutti voi e alla mia cara collega, Maria Tigani, un buon lavoro!