Melicucco è iniziato il countdown per la festa della Primavera che si terrà Domenica 26 Marzo ore 16.00 al Parco Pioppeto, una giornata dedicata al divertimento ed alla compagnia, per vivere una fantasiosa domenica tra Giochi gonfiabili per bambini, e l’ allegria dei Giganti in Cartapesta della IGSL GROUP , non mancherà lo zucchero filato ed i giochi di gruppo organizzati dai volontari del Servizio Civile ,che amano l’ aggregazione e lo stare insieme ,per far divertire piccoli e grandi .

Un evento che suscita grande interesse anche nei paesi limitrofi, che vedono il pioppeto come modus di divertimento e svago in tutti i giorni dell’anno grazie ai giochini installati per bambini ,il campo da Padel è il campo da calcetto, e colgono dunque l’occasione per aggregarsi con la prima Domenica di Primavera .