Conclusi i lavori di pulizia e ripristino delle cunette sulla SP5 Melicucco San Fili e sulla SP37 un lavoro importante per la manutenzione e soprattutto per la sicurezza stradale. Questo intervento è frutto della concreta collaborazione del Comune di Melicucco e della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ringraziamo per l’attenzione prestata.

A breve l’ufficio Tecnico Manutentivo d’intesa con l’Assessorato ai Lavori pubblici eseguiranno degli interventi di pulizia anche delle griglie e tombini al fine di migliorare la corretta regimentazione delle acque piovane e limitare gli allagamenti della sede stradale e pericoli per gli automobilisti.

Un ringraziamento a tutti i cittadini che con grande senso civico contribuiscono quotidianamente a mantenere pulite i loro fronte strada migliorando la sicurezza e fluidità della circolazione, per tale motivo invitiamo di continuare ad operare in tal senso, Melicucco è di tutti e non dell’Amministrazione Comunale protempore.