L’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione l’avvio del Progetto “Benessere In Comune” un’iniziativa nazionale che mira a promuovere il benessere delle famiglie, in particolare quelle con figli tra i 7 e i 14 anni.

Il progetto prevede l’investimento di 42.936,05 euro, di cui 28.624,03 euro a fondo perduto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che permetteranno di adeguare la Sala Conferenze 3D, creare aule multimediali e l’attivazione di servizi e programmi per i nostri giovani cittadini, promuovendo momenti di socializzazione e di educazione attraverso lo svolgimento di attività ricreative, ludiche e culturali.

Principalmente si propone di realizzare due azioni concrete:

1. Creazione di aule studio e sala conferenza 3D:

• Saranno allestite aule studio attrezzate con connessione internet, pensate per lo studio individuale e lo svolgimento di attività laboratoriali, artistiche e culturali, anche extrascolastiche.

• Questi spazi diventeranno un punto di riferimento per i giovani, offrendo loro un ambiente stimolante e sicuro dove poter apprendere, sviluppare nuove competenze e socializzare con i coetanei.

2. Organizzazione di eventi ludico-educativi:

• Verranno organizzati eventi sportivi, culturali e artistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio.

• Queste attività avranno un carattere educativo e ricreativo, con l’obiettivo di educare i giovani attraverso il divertimento, promuovendo la socializzazione, il rispetto delle regole e l’allontanamento da comportamenti negativi.

Il progetto “Benessere In Comune” rappresenta un impegno concreto da parte dell’Amministrazione Comunale per il miglioramento del futuro dei giovani del territorio. Attraverso la creazione di nuovi spazi e l’organizzazione di attività mirate si offrono ai giovani nuove opportunità di crescita e sviluppo, contribuendo al loro benessere e alla loro formazione come cittadini responsabili.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come il progetto “Benessere In Comune” non si limiti a semplici parole, ma si concretizza in azioni tangibili e funzionali alla crescita della comunità. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani strumenti e opportunità concrete per il loro benessere e sviluppo, investendo nel loro futuro e in quello dell’intera.