Melicucco,associazione “Nuovi orizzonti ” inadempiente al contratto del 2017. L’aspetto più rilevante la mancata voltura dell’energia elettrica totalmente a carico dei cittadini

Un atto dovuto la decisione del sindaco Nicolaci. In ogni caso c’è la volontà del primo cittadino per trovare una soluzione in tempi rapidi

Il sindaco di Melicucco convoca una conferenza stampa per chiarire la storia del Parco Bisogni, dove per 5 anni si è insediata l’associazione “Nuovi orizzonti ”



I FATTI

Nel 2017 il sindaco Valerioti firma una convenzione con l’associazione “Nuovi orizzonti ” per l’utilizzo del parco Bisogni in attività ludico-ricreativa. La concessione viene firmata in forma gratuita per 5 anni con una serie di clausole contrattuali a carico dell’associazione, per migliorare e tenere l’area in ordine ai fini dell’attività. Dal contratto registrato a Palmi il 24/10/2017 non sono stati ottemperati vari aspetti compresa la voltura dell’energia elettrica ecc. Pur trattandosi di una attività con finalità privata l’energia elettrica era pagata dal comune, insomma a carico dei cittadini di Melicucco. La voltura dell’energia è solo una parte del contratto non rispettato. Il sindaco Nicolaci, proprio per chiarire ogni aspetto della vicenda, consegna tutta la documentazione alla stampa. Continua il primo cittadino, “non ho scheletri negli armadi, non faccio diventare la vicenda un Nino Cento bis. Ecco perché ho deciso di consegnare tutta la documentazione alla stampa “. Nel 2022 pur scadendo il contratto, dal mio insediamento in poi ho cercato di trovare le soluzioni per mettere a norma il “parco Bisogni”. Infatti nell’estate del 2023 ho convocato una riunione con i responsabili dell’associazione “Nuovi Orizzonti ” , per parlare con i responsabili delle problematiche inerenti l ‘area con la volontà di recuperare finanziamenti e fondi per mettere a norma il parco iniziando dall’aspetto elettrico. Purtroppo nelle pubbliche amministrazioni i tempi di approvazione dei progetti non sono veloci, nel caso specifico solo ad aprile di quest’anno avremo la disponibilità economica per fare i lavori. Una volta completati i lavori con la messa a norma dell’area, decideremo come amministrazione che utilizzo dare al “Parco Bisogni “. Il sindaco vuole precisare che era intenzione dell’Amministrazione rinnovare per un altro anno il parco all’associazione, se il parco fosse stato consegnato all’amministrazione in condizioni fruibili, ma purtroppo le condizioni della struttura non erano a norma. Ecco le ragioni della messa in sicurezza dell’area nell’interesse di tutti le persone che lo frequentano.