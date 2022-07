Si prospetta un Agosto Stellarare a Melicucco Provincia di Reggio Calabria , tutto si concentra in una serata Storica quella del 10 Agosto con il Raduno Esclusivo Melicucchese dei GIGANTI DI SAN LORENZO ,un evento che coinvolge non solo la cittadina Melicucchese ,ma anche paesi limitrofi e lontani .

Melicucco infatti è la località perfetta per centralità nella Piana di Gioia Tauro, e per le ampie strade e grandi piazze per ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno in tutta la Regione .

Moltissime saranno le coppie di giganti che si metteranno in vetrina per esprimere le qualità artistiche e sonore delle singole squadre .

Una serata che fa’ riemergere le notti Antiche Folckloriste dello stretto ,con i Giganti Mata e Grifone ,leggende che hanno attraversato tantissime generazioni Calabresi, e che fanno riabbracciare l’amore verso il glorioso Stretto di Messina ,teatro storico della leggenda dei miti .

Moltissime saranno le novità lanciate nella serata di San Lorenzo ,i migliori rullanti e le migliori squadre di Calabria sono pronte ,Melicucco ed i suoi cittadini sono pronti a lanciare l’invito di partecipazione a tutta la Regione Calabria !