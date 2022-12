“L’attivazione del corso di Medicina all’Università della Calabria la considero una buona notizia”. Così, in una nota, il consigliere regionale capogruppo del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise.

“L’attivazione di nuovi corsi di laurea può consentire di porre un argine al problema più grave che angustia la Calabria, la regione con i livelli essenziali di assistenza più bassi in tutta Italia: la carenza di medici. E poi rafforzare l’offerta formativa rappresenta sempre, e da sempre, un momento importante per la crescita dei territori – continua il capogruppo in Consiglio Regionale -. Sinceramente spero che l’attivazione di questo nuovo corso possa essere un input per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza in tempi ragionevoli”.

“I nuovi posti dell’Unical si vanno dunque ad aggiungere a quelli già presenti a Catanzaro, la cui Università crescerà anche grazie all’attivazione di nuovi corsi di laurea. Il mio auspicio è che si possa continuare ad investire sempre più in cultura in Calabria e attraverso di essa si possa cercare di risolvere una volta per tutte quel problema che assorbe tutte le nostre energie che è rappresentato appunto dalla sanità. Ora è importante incentivare questa nuova classe di professionisti che si formerà nei nostri atenei a rimanere a lavorare in Calabria”, conclude Tavernise.