Medaglia d’oro stellata agli alunni del “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina per la vittoria alla quinta edizione del concorso “Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane” bandito dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il MIUR e il Ministero dei Beni e delle attività culturali. Il “Gemelli Careri” è l’unica scuola superiore in tutta la Calabria, e tra soli cinque istituti in tutta Italia, ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento per la realizzazione del cortometraggio animato intitolato “Lo Scoglio dell’Ulivo” e realizzato sotto la supervisione dei proff. Annalisa Locatelli, referente del progetto, Pietro Adorato artista e animatore, Antonio Rocca esperto di montaggio e rendering. I docenti sono parte attiva della Magmanimation un team di animatori, sceneggiatori e artisti del digitale, di cui Adorato e direttore artistico, che promuove interessanti progetti di valorizzazione del territorio e ha fornito gratuitamente ai ragazzi il supporto tecnico indispensabile per la realizzazione del film animato, attualmente pubblicato nell’Atlante dei monumenti adottati dalle scuole italiane.

La scuola si è avvalsa inoltre della collaborazione di preziose risorse esterne: Alfonso Romeo, pianista e autore della colonna sonora; Ferruccio Nicotra, presidente dell’Associazione culturale “Aura Loci” di Palmi e voce narrante del corto; Paolo Pellicini, psicologo e docente di Filosofia a Lugano; Enrico Caruso, che ha fornito il materiale fotografico originale.

Gli alunni del Gemelli Careri a inizio anno scolastico scorso hanno preso in carico la tutela spirituale e culturale dello Scoglio dell’Ulivo che svetta nel mare della costa di Palmi, promuovendo una serie di iniziative volte alla valorizzazione e alla salvaguardia del monumento naturale.

Il progetto didattico, incluso nel percorso formativo di Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione curato dal Dirigente dell’Istituto, ingegner Pietro Paolo Meduri, che da sempre sostiene i suoi docenti nelle attività extracurriculari di potenziamento delle competenze trasversali degli alunni, è stato patrocinato dall’assessorato alla cultura del comune di Palmi.

L’obiettivo del percorso : condurre gli studenti a conoscere il territorio di appartenenza, dal suo volto storico alla fisionomia attuale, tramite sopralluoghi e attività parallele di studio e ricerca finalizzate a recuperare e rivalorizzare la funzione originaria di quegli elementi che, tutti insieme, costituiscono il patrimonio artistico e naturale, per descriverne la bellezza e denunciarne il degrado.

Lo Scoglio dell’Ulivo è stato “reinterpretato” dai ragazzi del Gemelli Careri come una sorta di monumento simbolico eretto dalla natura stessa per celebrare tutti gli eroi che, come il Capitano Natale De Grazia, Medaglia d’oro al valore della Marina e immaginario protagonista del racconto animato, hanno dato la vita per difendere la nostra terra e la sua incontestata bellezza.