La chiusura della conferenza dei servizi ministeriale è un altro grande obiettivo raggiunto.

Proprio in data 10.06.2022, infatti, il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato l’atto di chiusura della conferenza dei servizi con contestuale richiesta di intesa con la Regione Calabria.

Il risultato fa seguito, a stretto giro, alla consegna dei lavori e all’inizio delle attività sul terreno, secondo quanto previsto dalla perizia di variante “Piano di Caratterizzazione”.

Tutto questo grazie alla paziente e produttiva opera di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’iter.

Un grande lavoro corale tra Ministero della Transizione Ecologica interessato dalla conferenza dei servizi convocata per la risoluzione dell’interferenza rappresentata dagli elettrodotti presenti sul sito, Terna S.p.A. e la Regione Calabria.

Non posso nascondere la mia piena soddisfazione.

Non va dimenticato che la Convenzione tra Regione Calabria e Rete S.R.L. per regolamentazione dei rapporti volti alla risoluzione dell’interferenza con gli elettrodotti risale al 22.10.2020 e, da allora, l’attesa è stata sfiancante.

Sono convinto che il dialogo Istituzionale e l’impegno quotidiano possano portare a grandi risultati.

La nuova maggioranza è una vera squadra compatta e lo abbiamo dimostrato giorni addietro, allorquando tutti insieme abbiamo incontrato il Presidente Occhiuto per fare il punto proprio sulla sanità.

Insieme ai Colleghi abbiamo ben chiari gli obiettivi da raggiungere nell’interesse della nostra Regione e, soprattutto, dei calabresi.

Realizzare L’Ospedale della Piana con sede a Palmi è uno di questi, certamente il più importante.

Siamo già proiettati sui prossimi adempimenti che, già da mesi, stiamo attenzionando con congruo anticipo.

Ringrazio ancora il Presidente Occhiuto per la sua costante e decisiva presenza, così come tutta la Giunta Regionale, tutti i tecnici Regionali a partire dal R.U.P. Ing. Pallaria e dall’Ing. Gidaro Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria e tutta la struttura Regionale di supporto, i Tecnici Ministeriali e quelli di Terna.

Continuando con questo approccio, sono convinto che riusciremo a superare tutti gli ostacoli che si sono frapposti in questi lunghi 15 anni con la realizzazione dell’opera.