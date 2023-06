“Possiamo dire che dopo un’attesa che sembrava essere infinita, finalmente si è raggiunto un altro obiettivo importante nel lungo percorso che porterà alla realizzazione di questo polo sanitario importantissimo per il nostro territorio.”

Prosegue il consigliere Mattiani:

Una situazione surreale, quella ereditata, che ormai si trascina da ben 15 anni.

Una battaglia che, però, ho deciso di combattere con forza e determinazione, perché ritengo doveroso che ai cittadini calabresi e, nello specifico, a quelli della Piana di Gioia Tauro, venga garantito il diritto di poter usufruire di uno dei servizi principali di una società che possa definirsi civile.

Sono stati necessari tutta una serie di procedimenti e sub procedimenti che risultavano essere burocraticamente incagliati ed è stato fondamentale lavorare su più fronti progettuali per raggiungere il prima possibile questo ulteriore tassello.

Questioni che effettivamente sono state affrontate con decisione e assoluta rapidità.

Tutti gli adempimenti sono stati seguiti passo dopo passo e portati a termine, in parallelo, con ferma determinazione da una grande squadra, capitanata e coordinata da un encomiabile Presidente, capace, competente e sempre presente: il Presidente Occhiuto.

A lui va tutta la mia stima e il mio più sentito ringraziamento.

Chiaramente, un ulteriore e doveroso ringraziamento va ai bravissimi tecnici regionali e ai tecnici del Concessionario che, con grande competenza, hanno cosentito il raggiungimento di questo traguardo.

Tutto ciò era impensabile sino a qualche tempo addietro, quando intercorrevano mesi e mesi, se non anni, tra uno step progettuale e l’altro.

Con questo nuovo piglio e lavorando insieme, sono convinto che porteremo a termine l’opera.

Ribadisco che soltanto facendo germogliare il seme del dialogo, della collaborazione, della progettualità e dell’unione di intenti potremo riuscire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti.

Adesso guardiamo al futuro con serenità e fiducia, certi del grande lavoro che con passione e dedizione stiamo portando avanti.”

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani