Il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani in visita di lavoro a Bruxelles lancia una notizia “strabiliante” di estrema importanza, ovvero, “Finalmente è stato depositato il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana”. Lo stesso dichiara di lavorare 24 ore con il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, “Siamo convinti che ce la faremo, abbiate fiducia in noi. Avanti Calabria”.

Una notizia di grande rilievo vista l’attesa di un’opera che tutti i cittadini della Piana attendono da tempo per risollevare le sorti di una sanità calabrese in seria difficoltà.

(GiLar)