A Palmi con i bambini dell’I. C. S. ” San Francesco” alla marcia per la Pace.

Oggi come non mai è importante spendersi per la Pace, dire No alla guerra e lanciare messaggi di pacifica convivenza e solidarietà tra i popoli.

Stiamo vivendo un momento storico catastrofico, in cui il mondo sembra come infiammato da conflitti infiniti che sembrava non dovessimo più vivere.

Pensavamo che la storia ci avesse insegnato a far prevalere la diplomazia all’uso delle armi.

E invece quotidianamente viviamo il dramma delle guerre in medio oriente o in Ucraina ad esempio.

Immagini drammatiche di distruzione e morte.

Le principali vittime sono loro, i bambini.

Ecco che allora assume un valore importante quel “No alla guerra” gridato dai nostri bimbi.

Ascoltiamoli!

Il Consigliere Regionale

Giuseppe Mattiani