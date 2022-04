Quest’oggi in Consiglio Regionale abbiamo approvato la proposta di legge per la proroga anche per la stagione balneare 2022 delle norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo scadute al termine della stagione 2021.

Si tratta di importanti disposizioni poste a supporto delle imprese calabresi operanti in un settore strategico per la nostra Regione ovvero quello balneare, gravemente colpito dall’emergenza epidemiologica da covid-19 e dalle chiusure che si sono rese necessarie per contenere la diffusione del virus e che più di ogni altro, a seguito delle progressive riaperture, ha dovuto maggiormente riorganizzarsi in ragione delle misure di prevenzione e di attenuazione del rischio sanitario.

Da qui la necessità di integrare le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo la cui efficacia abbiamo deciso oggi di estendere temporalmente alla stagione 2022, affidando una percentuale maggiore di spiaggia alla vigilanza degli stabilimenti balneari.

Una vera e propria boccata di ossigeno per i nostri operatori turistici che stanno vivendo un forte senso di instabilità anche a causa dei recenti interventi della giustizia amministrativa, che ha statuito che le norme legislative nazionali che avevano disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sarebbero in contrasto con il diritto eurounitario e, pertanto, da disapplicare.

Come si può ben capire, si tratta di pronunce che produrranno un grave impatto sulle centinaia di imprenditori del settore turistico calabrese.

Si tratta di imprenditori che, negli anni, hanno investito milioni di euro e che, oggi, vivono nella assoluta incapacità di poter pianificare investimenti futuri e di assoluta paura di vanificare quell’impegno economico assunto in passato e che, non dimentichiamoci, ha anche garantito tutela e valorizzazione del nostro territorio costiero.

Anche su questo profilo così delicato auspico, quindi, un organico intervento del nostro legislatore nazionale che disciplini l’intero settore e che tenga conto sì delle indicazioni comunitarie, ma che contempli soluzioni che tutelino un settore per noi strategico e i nostri operatori economici.

Sarebbe assurdo pensare che per le concessioni demaniali già in essere da diversi anni, a tutela dei cospicui investimenti imprenditoriali già effettuati, non vengano introdotte misure atte a tutelare il principio dell’affidamento ingenerato nel privato che ha investito con previsione a lungo termine, in un momento in cui era prevista la possibilità di rinnovo/proroga della concessione o in cui vigeva il diritto di insistenza.

Lo dico da Imprenditore del settore alberghiero che ben comprende cosa significhi investire, creare sviluppo e lavoro e credere nella propria terra, nonostante le mille difficoltà.

Sono convinto che il nostro Presidente saprà ancora una volta farsi interprete di questa esigenza e saprà dar voce nelle sedi opportune alle migliaia di imprenditori calabresi.

Il Consigliere Regionale

Giuseppe Mattiani