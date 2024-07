Si è svolto a Napoli, nel fine settimana, il Consiglio nazionale del partito Socialista Italiano dal tema, “Una, Indivisibile e Giusta”, incentrato sulle riforme istituzionali volute dal governo di destra e riguardanti l’autonomia differenziata e il premierato. Riforme delle quali la prima ha come obiettivo quello di dividere l’Italia in venti staterelli rendendo più ricche le regioni già con uno status di benessere elevato a scapito principalmente delle regioni del sud, il PSI è parte attiva del comitato promotore per il referendum contro l’Autonomia differenziata e l’altra, il premierato, che mira a portare una persona sola al comando superando le forme di garanzia espletate dal Presidente della Repubblica.

Nel corso dei lavori, è stato comunicato l’ingresso di molti Socialisti che negli ultimi anni erano rimasti fuori dalla vita attiva del Partito, tra questi l’ex deputato Felice Iossa, il docente universitario Felice Laudadio, l’ex consigliere regionale della Calabria Pino Napoli, l’ex vice segretario nazionale Giulio Di Donato, l’ex consigliere comunale di Napoli Roberto De Masi, Claudio Signorile che presiederà un comitato con il quale lavorerà nei prossimi mesi alla ricostituzione dell’unità dei socialisti nel Psi. E’ iniziata la “contro diaspora” è stato detto da molti degli intervenuti, specie nell’Italia meridionale dove già nelle recenti elezioni europee e amministrative, il Partito Socialista Italiano era presente sulla scheda elettorale con il suo simbolo, si è visto il risultato di un impegno unitario a favore del partito e dei suoi candidati ed ha eletto Sindaci e consiglieri comunali in molti enti locali.

A conclusione della sessione, l’assemblea, su proposta del segretario nazionale, Enzo Maraio, ha proceduto all’integrazione della direzione nazionale con l’ingresso di alcuni compagni e tra questi il nostro segretario cittadino Masino Paonessa al quale va il nostro augurio di buon lavoro con un ringraziamento al segretario nazionale, Enzo Maraio, per il riconoscimento che ha voluto manifestare verso il Partito della citta di Catanzaro.