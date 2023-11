Sarà Taurianova ad ospitare, il prossimo 20 novembre, la Giornata mondiale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2023, organizzata di concerto dall’Ufficio del Garante della Regione Calabria e dalla locale Amministrazione Comunale.

Nella cornice della Chiesa del Rosario, ex convento domenicano del XVI secolo, i lavori – che avranno inizio alle ore 9,30 e saranno moderati dall’assessore Massimo Grimaldi – contemplano i saluti istituzionali del primo cittadino, Rocco Biasi, e degli assessori Angela Crea e Maria Fedele. Seguirà la relazione del Garante, Antonio Marziale, e gli interventi di Antonella Iunti, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di Emma Staine, assessore regionale alle politiche sociali e di Giuseppina Princi, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria. Concluderà Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria.

L’evento si arricchisce di un’anteprima nazionale che segna il ritorno nel panorama musicale di Giuseppe Cionfoli, l’ex frate che negli anni 80′ conquistò uno strepitoso successo al Festival di Sanremo, con la canzone “Cenerentola non c’è”, un brano sul dolore delle bambine e dei bambini vittime della pedofilia, tra i cui autori vi è proprio Antonio Marziale.

“La scelta di tenere a Taurianova l’evento principale in Calabria della Giornata mondiale sui diritti dei minori – dichiara il sindaco Rocco Biasi – oltre a darci l’opportunità di illustrare in una così prestigiosa occasione il senso e gli obiettivi di un modello collaborativo che il Comune da anni compartecipa con le scuole e le associazioni, permette di rinnovare quel patto sacro che ci unisce alla cura dei bambini. Siamo lieti che il nostro concittadino Antonio Marziale abbia scelto la sua città natia, nell’ottica di una costante collaborazione mirante a confermare Taurianova quale realtà urbana particolarmente attenta alle politiche sociali”.

“Ringrazio il sindaco Rocco Biasi e la sua amministrazione per avere accolto con entusiasmo la proposta di fare di Taurianova la sede regionale della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2023. Insieme – afferma il Garante Marziale – rifletteremo sullo stato di salute della Dichiarazione Onu, con il pensiero rivolto ai bisogni dei bambini calabresi, ma soprattutto dei bambini che in queste ore drammatiche per l’umanità soccombono alla malvagità umana nei paesi in guerra. Un grazie a Giuseppe Cionfoli, che ha inteso omaggiare Taurianova con la prima di una canzone che, mi dico certo, farà vibrare le corde dell’anima di chiunque, perché interpreta ciò che le vittime di pedofilia non riescono a dire”.