Martin vince gara sprint in Qatar, Bagnaia 4°

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, disputata sul circuito di Lusail. Il pilota spagnolo, vice-campione del mondo, è riuscito a mantenere la testa della corsa sin dalla prima curva. Sul secondo gradino del podio il sudafricano Brad Binder (Ktm); terzo posto, invece, per l’altro iberico Aleix Espargaro (Aprilia). Appena fuori dal podio l’iridato in carica, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), al quarto posto; quindi, quinto, Marc Marquez (Ducati Gresini), autore di un buon esordio con la nuova moto. Nell’ordine, completano la top ten Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Alex Marquez (Ducati Gresini), Pedro Acosta (Ktm GasGas), Maverick Vinales (Aprilia), Jack Miller (Ktm). Esordio sottotono per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina), solo undicesimo.

