Il 25 Luglio del 1943 con la caduta del fascismo si sono aperte le porte della costruzione dell’Italia Democratica. Tanti sono state le vittime innocenti della lotta di Resistenza e tra questi 7 figli di Papà Cervi fucilati dai nazifascisti. La famiglia ha poi ricordato il 25 luglio come la data della Liberazione dell’Italia e ha offerto a tutti, la pasta antifascista come simbolo della ritrovata libertà.

Questo rito si ripete tutti gli anni e tutte le Associazioni antifasciste, che aderiscono alla Rete di casa Cervi, organizzano un momento di ricordo e di festa all’insegna del piatto tipico italiano-

L’Associazione di Maropati, che raggruppa i familiari del Partigiano Franco Sergio (Alioscia) fucilato a Serravalle Langhe (CN) e sepolto a Maropati ,in collaborazione con l’Associazione venticinqueaprile AMPA, che fa parte della Rete di Casa Cervi, ha organizzato, in Contrada Morvani, nelle terre del Partigiano, una cena per Giovedì 25 Aprile, a partire dalle ore 20.30 all’insegna di pastasciutta. All’iniziativa parteciperanno i soci dell’Associazione e sono stati invitati gli Amministratori Comunali del Paese, gli amici e i familiari.

Il Presidente dell’Associazione Alioscia -Aldo Polisena