Maropati, l’associazione “Alioscia” aderisce alla manifestazione, in ricordo di Don Minzoni

-L’Associazione “Alioscia” aderisce alla manifestazione, in ricordo di Don Minzoni, indetta dalla Parrocchia “Santa Maria della Candelora” e da venticinqueaprile Ampa di Reggio Calabria.





L’Associazione dei familiari del Partigiano Maropatese Franco Sergio, nome di battaglia “Alioscia” aderisce all’iniziativa in ricordo di Don Giovanni Minzoni- L’assassinio di Don Giovanni Minzoni, Parroco di una chiesa del comune di Argenta (Ravenna),avvenuto il 23 agosto del 1923,a seguito di una aggressione fascista. La manifestazione è stata indetta per ricordare il centesimo anniversario e terrà presso la sala della Chiesa della Candelora di Reggio Calabria il 24 Ottobre 2023.

“Don Minzoni-ricorda Aldo Polisena- testimoniò con il sacrificio della vita la sua fedeltà alla causa della Chiesa e agli ideali democratici di libertà e di democrazia. Un uomo di Chiesa vittima della violenza fascista e che va fatto conoscere alle nuove generazioni che non hanno conosciuto le lotte cruenti per la libertà che costò tanto sangue e che oggi, quelle lotte, ci debbono insegnare che la violenza come metodo di lotta politica inquina la credibilità di ogni nazione”.

Don Giovanni Minzoni era nato a Ravenna il 29 giugno del 1885 e fu ordinato sacerdote l’11 settembre del 1909 e fu destinato ad Argenta. Chiamato alle armi, a causa della guerra, fu destinato ad Ancona, come soldato di sanità e inviato, nel febbraio del 1917, al fronte in prima linea. Si distinse per l’assistenza ai fanti, che lui diceva che “erano i poveri” e proposto per la concessione di una medaglia al valore come prete soldato. Dopo la guerra e con l’avvento del fascismo, contrastò la violenza fascista e nel 1923 prese la tessera del Partito Popolare Italiano (PPI) e a Ravenna venne pestato a morte mentre rientrava a casa e moriva poche ore dopo.

Anche la Chiesa diede il suo contributo per contrastare l’arroganza fascista che fu causa di eccidi e di violenze contro tanti giovani come il Partigiano Alioscia, fucilato a Serravalle Langhe due mesi prima della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo.

Il Presidente e il vice dell’Associazione Alioscia saranno presenti a Reggio Calabria per l’omaggio floreale a Don Minzoni presso la targa a lui dedicata, vicino alla Biblioteca Comunale in Via Pietro Nava.

E saranno anche presenti al convegno che si terrà subito dopo presso il Salone “Emiliano Vecchietti” e al quale parteciperanno: il Professore Benedetto Carroccio docente all’università della Calabria; Don Luigi Cannizzo Parroco della Chiesa della Candelora; Sandro Vitale, Presidente di Ampa venticinqueaprile e Federica Orsini, coordinatrice del Dipartimento di Storia e filosofia del Liceo scientifico “ Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. I lavori saranno coordinati da Mattia Milea docente presso il Liceo Scientifico “R.Piria” di Rosarno.

Il giorno successivo il Liceo “Leonardo da Vinci”, racconterà la vita e la storia di Don Presidente dell’Associazione “Alioscia” .