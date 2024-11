La situazione di percorribilità delle strade cittadine di Maropati e della frazione Tritanti, insieme a quelle vicinali che consentono l’accesso alle zone produttive, al centro delle attenzioni dei consiglieri comunali Andrea Ferrentino e Angelo Adornato che da circa due anni, allontanati dalla maggioranza nella quale erano stati eletti, hanno dato vita al gruppo misto.

In un documento i due consiglieri lamentano che gli automobilisti che quotidianamente percorrono alcune strade cittadine (in particolare via 25 Aprile a Maropati e via Scipione a Tritanti) si ritrovano a dover eseguire pericolosi slalom per superare le profonde buche delle quali sono disseminate. Per questo motivo ritengono che le condizioni delle strade cittadine «versano in condizioni così pietose da indurre l’amministrazione comunale a una seria ed urgente riflessione», anche perché «tutto si complicherà nella stagione delle piogge».

Proseguono Ferrentino e Adornato: «Più volte è stato sollecitato e reso noto lo stato di pericolosità e di urgente necessità di interventi nelle strade di Maropati e Tritanti ma nonostante una nostra ennesima segnalazione dello scorso 12 settembre, a tutt’oggi non abbiamo avuto alcun riscontro. Il nulla più assoluto – concludono i due consiglieri del gruppo misto – nonostante tali strade siano giornalmente percorse da automobilisti e pedoni.