La situazione su viale Fortunato-Seminara è ormai insostenibile. Gli alberi pericolanti rappresentano un rischio reale per la sicurezza dei cittadini, e nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento, il sindaco ha scelto una soluzione che lascia sgomenti: chiudere la strada, ignorando il problema e rimandando le necessarie operazioni di potatura.

Come consiglieri comunali del gruppo misto, ci siamo attivati più volte per sollecitare l’amministrazione a prendere provvedimenti adeguati. Purtroppo, le nostre richieste sono rimaste inascoltate. La chiusura della strada non è una soluzione, ma un modo per nascondere l’incapacità di affrontare il problema. Viale Fortunato-Seminara non è solo un’importante arteria cittadina, ma un simbolo di come il nostro territorio venga trascurato.

È inaccettabile che si scelga di limitare la mobilità e creare disagi per residenti e attività commerciali, anziché agire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti. La potatura degli alberi pericolanti non è un’opzione straordinaria, ma un intervento ordinario che un’amministrazione efficiente dovrebbe prevedere e pianificare regolarmente.

Questa vicenda dimostra ancora una volta la mancanza di visione e capacità gestionale di chi dovrebbe guidare la nostra comunità. Come rappresentanti dei cittadini, continueremo a far sentire la nostra voce, chiedendo con fermezza che si trovi una soluzione concreta e definitiva al problema.

Non possiamo permettere che l’incuria metta in pericolo le vite dei cittadini o danneggi il tessuto urbano di Maropati. Chiediamo al sindaco di agire con responsabilità e di intervenire immediatamente per restituire al viale Fortunato-Seminara la sicurezza e la dignità che merita.