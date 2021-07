A Marina di Gioiosa Jonica, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Petrolo Salvatore, 48enne, commerciante del luogo, incensurato, con l’accusa di furto aggravato in quanto sorpreso mentre usciva con atteggiamento circospetto dal portone di un’abitazione.

È bastato poco ai Carabinieri della locale Stazione a capire che qualcosa non andava e quell’abitazione ove l’uomo è stato avvistato, non fosse la sua: l’agitazione mostrata al momento del controllo e quel cellulare di cui non conosceva nemmeno la password di sblocco hanno contribuito ad alimentare i sospetti dei militari, che in poco tempo sono riusciti ad addivenire a quanto accaduto poco prima e che, pertanto, P.S. avesse asportato quel cellullare proprio all’interno dell’abitazione dalla quale furtivamente si stava allontanando.