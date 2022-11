Dopo il disastro della gestione tecnica precedente, la cittanovese ha cambiato registro, dopo il bel pareggio con la corazzata siciliana del Catania, la squadra di Fanello e Contestabile, vince lo scontro diretto con la U.S. Mariglianese diretta concorrente per la lotta per non retrocedere. In gol, come al solito, Toto’ Crucitti.