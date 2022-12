“Non ci sono state divergenze all’interno della maggioranza, come sempre c’è stato un confronto. Questa è una legge di bilancio redatta da un governo in carica da due mesi, per cui era davvero difficile fare una manovra che realizzasse tutto il programma del centrodestra, che sicuramente sarà realizzato, ma nei cinque anni della legislatura“.

“Quando si insedia un governo cambiano i capi di gabinetto, gli uffici legislativi, diversi dirigenti, per cui non era facile costruire una finanziaria nei tempi in cui l’ha realizzata l’esecutivo: credo che su questo vada dato merito.

Molti temevano che si andasse all’esercizio provvisorio, e così non sarà.

Altri contestavano a Giorgia Meloni, durante i primi giorni del suo mandato, che avesse fatto poco per il caro energia, invece la manovra ha impegnato per questo dossier 21 miliardi di euro.

È vero che alcune misure previste dal programma del centrodestra sono appena accennate, ma con le risorse che erano disponibili non si poteva fare altrimenti.

Si è data un’indicazione, si è detto che si vorrà proseguire sulla linea tracciata dalla legge di bilancio.

Credo che questo primo scoglio sia stato superato molto bene dall’esecutivo Meloni.

Del resto, questo non è il governo di Mandrake. È il governo di un presidente del Consiglio che sta stupendo molti per determinazione e concretezza”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.