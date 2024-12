“Approvato l’emendamento della Lega che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit presso l’Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento consentirà di raccogliere tutti i dati provenienti dai centri multidisciplinari di senologia presenti sul territorio nazionale, centralizzando e analizzando le informazioni relative alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario. Un grande risultato che come Lega rivendichiamo con orgoglio, dopo un lavoro portato avanti a stretto contatto con le associazioni e le pazienti affette da questa patologia.”

Lo ha dichiarato Simona Loizzo, deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari Sociali, sottolineando l’importanza di questa misura: “Il tumore alla mammella non è invincibile, si può guarire. Questo provvedimento rappresenta uno strumento fondamentale per sviluppare reti di approccio multidisciplinare, capaci di garantire percorsi di cura più efficienti ed efficaci.”

La centralizzazione dei dati attraverso il Registro nazionale consentirà di ottimizzare le risorse, migliorare le pratiche cliniche e offrire alle pazienti un percorso diagnostico e terapeutico sempre più strutturato, rafforzando la rete delle Breast Unit come punto di riferimento per la lotta contro il carcinoma mammario.

“Con questa iniziativa – ha concluso Loizzo – mettiamo al centro la salute delle donne, dando un segnale concreto di attenzione e vicinanza a chi combatte questa battaglia.”