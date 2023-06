MANDAMENTO JONICO: LA CASSAZIONE ANNULLA LA CONDANNA DI ANTONIO PELLE ‘87

Nell’ambito del processo “Mandamento Jonico”, approdato dinanzi alla Corte di Cassazione, spicca tra le altre pronunce quella di annullamento senza rinvio nei confronti di Antonio Pelle cl. ’87, figlio di Giuseppe Pelle.

“Una decisione – hanno commentato i suoi legali Avv. Luca Cianferoni ed Avv. Antonio Giampaolo – che premia l’impegno profuso in questi anni, per dimostrare come la realtà giuridica fosse diversa dal pregiudizio nel quale veniva vista e trattata questa figura di giovane, estraneo a ogni attività criminosa”.

Il signor Antonio Pelle cl.87, è stato immediatamente scarcerato.

