“Il centrodestra pronto al voto del 25 settembre, ha tutto ciò che occorre per governare il Paese e garantirgli buone prospettive di futuro. La nostra proposta, all’insegna dei valori costituzionali, europeisti e atlantici, coincide con le istanze di cambiamento della società civile in una delle fasi più difficili per l’Occidente.

A Salvini che oggi è in Calabria, evidenziamo i risultati dell’ottimo lavoro della Regione in otto mesi di legislatura, teso a razionalizzare e mettere in efficienza settori cruciali per lo sviluppo sostenibile. C’è molto ancora da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta.

A lui, come a tutti i leader del centrodestra, chiediamo che il nuovo governo presti l’attenzione dovuta a una regione che vanta dallo Stato crediti enormi, sia sul piano delle infrastrutture materiali che immateriali e che, con fatica e determinazione, sta provando a innescare processi di sviluppo e crescita. In particolare, ci aspettiamo che sia proprio il centrodestra al governo, convinto dell’unità formale e sostanziale del Paese, a dare ascolto e soluzioni alle criticità del Mezzogiorno, a partire dai gravi divari territoriali, di genere e generazionali Nord-Sud che, mentre acutizzano i disagi dei cittadini mettono a rischio la stessa coesione sociale dell’Italia”.