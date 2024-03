“Anche in questa circostanza, con la presentazione del nuovo treno ibrido Intercity alla stazione centrale di Reggio, l’attenzione del ministro Salvini, per il Sud e la Calabria, si sostanzia in azioni concrete e risorse mai viste prima, nonché in progettualità come il Ponte sullo Stretto che ridarà centralità in chiave euromediterranea a questa parte del Paese”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, a margine della visita del ministro Salvini a Reggio.

Aggiunge: “La Regione sta mobilitando ogni energia, per assicurare alla Calabria realistiche prospettive di sviluppo e restituirle autorevolezza nello scenario nazionale ed europeo, dove sei credibile se non ti presenti rassegnato e con il cappello in mano, come spesso è avvenuto nel passato, ma con idee puntuali e performanti. Oggi la Calabria che dialoga con i Ministri, il Governo e il Parlamento con un protagonismo dinamico e lungimirante, ha l’occasione di dare risposte ai suoi vecchi e nuovi problemi”.