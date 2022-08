“Averle dedicato un Giardino-Parco aperto al pubblico è il miglior regalo che, a un anno dalla sua morte, si potesse tributare alla bella e sfortunata Simona”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, a proposito dell’inaugurazione del Giardino -Parco, a un anno dalla tragedia della ventenne Simona Cavallaro uccisa da un branco di cani nelle vicinanze di un’area pic-nic nella zona di Satriano.

“Ai genitori rinnovo la vicinanza mia e del Consiglio regionale, per la tragedia che li ha coinvolti il 26 agosto dello scorso anno e che ha profondamente scosso la Calabria e l’Italia. E ‘apprezzamento – aggiunge il presidente Mancuso – anzitutto come uomo e padre, per le toccanti parole con cui il papà Alfio Cavallaro ha omaggiato Soverato dello spazio verde dedicato alla figlia: ‘un giardino dove ogni fiore, ogni germoglio ogni frutto sia dedicato a lei’. Bisogna avere memoria di una ragazza strappata nel fiore della sua gioventù in maniera così traumatica, ma anche la responsabilità, ciascuno per la propria parte, di fare in modo che la morte di Simona ci sproni a fare di tutto, affinché accadimenti del genere non si ripetano mai più”.