“Percepiamo una certa agitazione da parte di alcuni sindaci che, forse solo a metà luglio, hanno realizzato che il tema della depurazione è prima di tutto appannaggio dei Comuni. Il governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto – da novembre 2021, a poche settimane dalla sua elezione – si è sempre occupato di mare pulito e continuerà a farlo, per il bene dei calabresi e perché questo tema rappresenta un asset straordinario di sviluppo turistico ed economico per la nostra regione. In questi mesi, l’Amministrazione regionale si è spesso sostituita ai Comuni, con iniziative dedicate e con finanziamenti ad hoc: la Regione ha di fatto accompagnato per mano tanti sindaci in difficoltà per raggiungere un comune obiettivo. Ma alcuni primi cittadini – soprattutto coloro che hanno l’onore di guidare un capoluogo di provincia – dovrebbero imparare a camminare da soli, in autonomia, senza aver bisogno della balia-Regione che sopperisca, sempre e comunque, alle loro responsabilità”.