Situazione drammatica che si è creata nella provincia di Reggio Calabria sia per la mancata fioritura, inoltre si è aggiunta l’ondata di calore dei giorni 22-23-24-25 luglio che hanno interessato questo territorio, distruggendo quelle poche quantità che le piante stavano producendo per la prossima campagna 2023/2024.

I produttori del territorio sono disperati anche perché questa situazione non è solo per gli agrumi, kiwi e frutta in genere, ma anche per la produzione delle olive.

Le O P non hanno gli strumenti adatti per affrontare tale situazione , anche perche le O P. possono intervenire in virutu del proprio volume dl affari (VPC). Ma in questo caso sarebbe inesistente quindi servono degli interventi urgenti.

Copam toc

Il direttore

Rocco Scarpari