In data odierna, personale del Commissariato di Catanzaro Lido ha eseguito

un’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale

Procura della Repubblica, ha disposto, a carico di una donna di 56 anni responsabile del

reato di maltrattamenti in famiglia, la misura cautelare del divieto di avvicinamento

all’abitazione della persona offesa, con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore

a metri 200 dalla stessa e di non comunicare con la vittima con qualunque mezzo.

La donna mediante condotte reiterate ed abituali, spesso in stato di alterazione psicofisica dovuta a n c h e all’assunzione di sostanze alcoliche, avrebbe maltrattato il proprio

convivente ponendo in essere ripetute minacce, ingiurie, danneggiamenti ed aggressioni

fisiche dal 2014 ad oggi.