Una triste tragedia si è consumata a Reggio Calabria a causa del forte maltempo, dove un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del forte vento che sta colpendo insistentemente tutta la città.

L’uomo è stato colpito da un grosso albero completamente sradicato dal vento mentre si trovava con i suoi cani a passeggio in via San Giuseppe, angolo con via Igea, morendo sul colpo.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che sta effettuando i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che confermare il decesso del malcapitato.

La vittima è Giovanni Pellicanò, di 57 anni, avvocato penalista conosciuto in città.

Cordoglio dell’Amministrazione per la morte dell’uomo colpito da un albero in via San Giuseppe. Invito alla cittadinanza a non uscire di casa ed usare la massima prudenza

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito da un albero sradicato a causa del forte vento in via San Giuseppe.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a non uscire di casa e a limitare al massimo gli spostamenti, se non per impellenti esigenze, facendo massima attenzione ed attenendosi in maniera scrupolosa, anche oltre le indicazioni riferite al messaggio di Allertamento di Livello Arancione, alle norme di massima cautela diffuse dalla Protezione Civile.