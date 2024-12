Maltempo in Calabria, diramato il bollettino di allerta gialla per la giornata di domani emesso dal Dipartimento della Protezione Civile in sei regioni per temporali. Si tratta di Umbria, Lazio, Puglia e settori di Campania, Basilicata e Calabria. Tra la serata di oggi e la giornata di domani, si prevede una fase di instabilità prevalente sui settori tirrenici della Calabria settentrionale. In dettaglio, dalla serata di oggi, venerdì 13 dicembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e dalle prime ore di domani, fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.