Maltempo: domani allerta gialla in Calabria, ProtCiv pronta a intervenire se necessario

La Protezione Civile della Calabria ha diramato un messaggio di “allerta gialla” per tutta la Regione per domani, lunedì 26 settembre.

A causa di una perturbazione, infatti, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale.

In queste ore la Protezione Civile sta avvertendo tutti i sindaci calabresi attraverso telefonate, Pec, e messaggi WhatsApp: l’indicazione è quella di seguire i Piani comunali con rigore e massima cautela invitando, al contempo, i cittadini a seguire eventuali input provenienti dalle

Autorità di Protezione Civile.

La Protezione Civile della Regione monitorerà la situazione, insieme al Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, e attiverà le misure di intervento qualora fosse necessario.

È quanto si legge in una nota della Regione Calabria.