Mallamaci: “Pur tirato dalla giacchetta non mi candido alle elezioni regionali “

In merito all’articolo pubblicato qualche giorno fa sul quotidiano online, Approdo Calabria, preciso quanto segue:

a) la notizia non è destituita di fondamento in quanto a più riprese sono stato contattato per dare la mia disponibilità a candidarmi al Consiglio Regionale in una delle liste che fanno capo a Mario Oliverio;

b) l’amico e direttore Luigi Longo, come spesso capita, è arrivato per primo sulla notizia e giustamente l’ha riportata;

c) non ho alcuna intenzione di candidarmi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale indette per il 3 ottobre prossimo. Approfitto, comunque, per ringraziare i tantissimi amici che in questi due giorni mi hanno contattato manifestandomi la loro disponibilità a sostenermi;

d) sono orgoglioso di far parte del Consiglio Comunale del mio Paese e l’unico interesse che ho è quello di continuare ad occuparmi, da qualunque postazione, della crescita a 360 gradi del territorio di Motta San Giovanni.