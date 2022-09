“Il reddito di cittadinanza, che è la diretta continuazione del Rei ideato e realizzato dal Governo Renzi con ottimi risultati in termini di lotta alle diseguaglianze e all’emarginazione sociale, ha rappresentato soprattutto al Sud un’ancora di salvezza per i ceti più deboli. Questo strumento però non può rischiare di essere assimilato a una forma di assistenzialismo, ma deve trasformarsi, con i giusti e necessari correttivi normativi, in sostegno agganciato al mondo dell’occupazione, un vero e proprio reddito da lavoro. I giovani, le donne del mezzogiorno e della Calabria, hanno diritto alla dignità di una occupazione, di uno stipendio e non chiedono assistenza fine a stessa”.