“L’allarme lanciato da Confartigianato, Cna e Casartigiani sullo stop all’operatività del Fondo Artigiano non può restare inascoltato. È necessario sbloccare al più presto, abbattendo ogni iter burocratico, le somme destinate alle aziende artigiane calabresi che hanno pagato oltremodo la tremenda crisi dovuta alla pandemia. Non è ammissibile che un’impresa debba attendere un anno per ricevere i contributi necessari nell’immediato, bisogna dare una risposta concreta a questi lavoratori rendendo immediatamente operativa la delibera di Giunta Regionale per il rifinanziamento del Fondo artigiano con uno snellimento delle procedure e il riconoscimento dell’investimento anche con mezzi propri”.

“È di queste ore la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune parti del Decreto #Calabria bocciando, in parte, il Commissariamento. Non ci sono particolari commenti da fare se non ricordare un dato: io non ho votato questo provvedimento che non tutela gli interessi dei cittadini calabresi”.