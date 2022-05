“Il peperoncino rappresenta un’eccellenza calabrese e, allo stesso tempo, è uno straordinario veicolo di pace. L’occasione di oggi è un momento per ricordare, ancora una volte, le qualità uniche del peperoncino che se da un lato si pone come volano per l’economia. Un esempio di tutto questo è l’esperienza del Peperoncino Festival di Diamante, manifestazione organizzata dall’Accademia del Peperoncino guidata dal Prof. Enzo Monaco, che quest’anno celebra la sua trentesima edizione e che da anni rappresenta un appuntamento internazionalmente riconosciuto. Nei giorni del Festival Diamante diventa una realtà che non si può raccontata, va vissuta. Per questo vi aspettiamo a settembre”.

Così il Senatore IV, membro della Commissione Agricoltura, Ernesto Magorno, che questa mattina ha partecipato al convegno “Tra terra e fuoco: il peperoncino” organizzato da CREA nell’ambito de “I Mercoledì del Gusto e dei Territori”.