“Negli scorsi mesi ho presentato un’interrogazione parlamentare relativa alla chiusura di un tratto della SS283 delle #TermeLuigiane dovuta alla necessità del ripristino del viadotto Valle Leto. Purtroppo, a oggi, è ancora tutto fermo; si tratta di una situazione inaccettabile che si traduce in importanti disagi per i tanti automobilisti che, quotidianamente, percorrono questa importante via di comunicazione che collega la costa del Tirreno con i paesi dell’entroterra cosentino. Quanto ancora bisognerà aspettare? Chiedo al Governo una risposta in tempi celeri perché questa situazione è durata già troppo tempo”.