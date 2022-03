“Italia Viva si riorganizza e continua il lavoro di crescita in Calabria con la creazione di un coordinamento regionale che lavorerà per i prossimi decisivi mesi”. Lo annuncia il coordinatore regionale del partito, Ernesto Magorno, che continua: “La squadra che mettiamo in campo è composta da donne e uomini di qualità, profili importanti che saranno a stretto contatto con i territori anche grazie alla creazione di cantieri tematici pensati per avere un coinvolgimento maggiore. Gli ultimi mesi-conclude Magorno-sono stati segnati da tante adesioni verso il progetto politico di Matteo Renzi, un motivo che ci spinge a fare sempre meglio. Ringrazio il Presidente, Ettore Rosato, e la Presidente Teresa Bellanova per la preziosa vicinanza mostrata alla nostra regione”.

Questo il nuovo coordinamento regionale di Italia Viva Calabria

Coordinatore regionale: sen. Ernesto Magorno

Responsabile organizzazione generale del partito: Gianmarco Oliveri, già Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, dottore specializzato in marketing e comunicazione

Responsabile Comunicazione :Antonio Modaffari, comunicatore e scrittore

Responsabile del Tesseramento: Roberto Rizzuto, store manager

Responsabile Istituzioni e Enti locali: on. Brunello Censore, già Deputato della Repubblica

Responsabile Impresa, Artigianato e Commercio: Francesco Viapiana, imprenditore

Responsabile Formazione: Francesca Chirico, Amministratore ISMED Group – Organismo di mediazione civile e commerciale

Responsabile Terzo settore, economia sociale e disabilità: Mariella Calogero, docente di Storia e filosofia

Responsabile Giovani: Maria Surace, dottoressa in lettere classiche e specializzanda in Filologia classica presso l’Università di Messina

Responsabile Infrastrutture, mobilità e logistica: Antonio Demasi, ingegnere

Responsabile Istruzione e Cultura: Carlo Cassano, Assessore alla Pubblica Istruzione, Responsabile Patrimonio ed Attività Produttive del Comune di Isola Capo Rizzuto

Responsabile Turismo e Salute: Raffaella Sansoni, già Consigliere comunale di Belvedere Marittimo, avvocato

Responsabile Immigrazione e società inclusive: Naima Douraibi, Laureata economia e commercio. Si occupa di consulenza aziendale e imprese

Responsabile Fisco e Politiche di Bilancio: Antonino Costantino, commercialista

Responsabile Sanità: Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente di Federsanità Anci Calabria

Responsabile Giustizia: Anna Marziano, avvocato

Responsabile Mezzogiorno: Caterina D’Urso, docente e avvocato

Fanno parte del Coordinamento Regionale anche tutti i coordinatori provinciali.