Magorno e Gadda (IV): “Calabria terra di grandi eccellenze, Pnrr occasione da non mancare”

“La Calabria è una terra di eccellenze da far conoscere e valorizzare. In questi due giorni abbiamo toccato con mano le straordinarie potenzialità di questa regione. La prima tappa di questo viaggio ci ha portato a Camigliatello Silano alla scoperta del grande lavoro del Consorzio Tutela Patata della Sila Igp che coniugando innovazione e radicamento sul territorio realizza una produzione d’eccellenza unica nel suo genere. L’agricoltura può rappresentare un volano per la ripartenza della Calabria e la grande opportunità del Pnrr non può essere sprecata; per questo è necessario mettere in campo un’adeguata programmazione finalizzata a centrare le risorse disponibili. È stato questo il tema su cui ci siamo confrontati in due appuntamenti alla presenza di tanti operatori del settore; il primo sempre a Camigliatello Silano, il secondo a Isola Capo Rizzuto. Il secondo focus-invece- è stato incentrato sul ruolo fondamentale del terzo settore per un’Italia più giusta. Ne abbiamo parlato in un partecipato incontro tenuto a Sellia Marina (Cz). Stiamo per uscire dalla pandemia i cui effetti hanno messo a nudo alcune fragilità del nostro sistema sociale e produttivo; questi due anni segnati dalla lotta contro il Covid-19 hanno portato alla luce la necessità di promuovere un cambio di mentalità, perché terzo settore e amministrazioni pubbliche possano progettare insieme servizi adeguati alle aspettative dei cittadini e politiche territoriali coerenti con un nuovo modello di sviluppo. La Calabria ha delle potenzialità straordinarie e Italia Viva con i suoi iscritti e simpatizzanti è in prima linea per offrire un contributo importante in termini di energie e competenze”.

Così in una nota i parlamentari di Italia Viva, Maria Chiara Gadda ed Ernesto Magorno.