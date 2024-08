“La partecipazione di tanti giovani provenienti anche da altre regioni d’Italia, non solo dalla vicina Sicilia, mi fa percepire che questa attività, anno dopo anno, sta crescendo e lasciando il segno. In quello di Forza Italia Calabria vedo un gruppo solido a cui di volta in volta si aggiungono nuovi tasselli di qualità; un dinamismo che ritengo non abbia eguali negli altri movimenti politici giovanili calabresi. Sono fiducioso, dunque, sulla costruzione di un florido gruppo dirigente del domani. E perché no, anche dell’oggi. Targato Forza Italia ovviamente.”

Ad esprimersi così è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro della Calabria, intervenendo in chiusura della Magna Graecia Summer School, l’iniziativa organizzata dal Coordinamento regionale Calabria dei Giovani di Forza Italia, giunta alla sua quarta edizione.

“Forza Italia crede nei giovani e investe nei giovani. La Magna Graecia Summer School ne è uno dei tanti esempi, non solo come importante occasione di formazione e confronto per i giovani che vogliono impegnarsi in politica, ma anche come opportunità per ragionare insieme e sviluppare nuove idee e progetti sostenibili. Proprio in virtù di questo, oltre a coinvolgere sempre i giovani in tutte le attività del Partito, abbiamo deciso di raddoppiare l’appuntamento con la school senza aspettare che trascorra un anno. Sono felice quindi di comunicarvi in anteprima che Forza Italia Calabria intende organizzare una Magna Graecia Winter School. Ritengo sia il modo migliore per ripagare dell’impegno, della dedizione e dell’entusiasmo, ciascuno dei ragazzi e delle ragazze che stanno vedendo in Forza Italia un punto di riferimento e che, a loro volta, di Forza Italia punto di riferimento lo stanno diventando. Ringrazio il nostro Coordinatore dei Giovani, Federico Milia, e tramite lui vada a tutti i componenti del movimento un mio affettuoso grazie di cuore!”