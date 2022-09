MAFIA: INGROIA (ITALIA SOVRANA E POPOLARE), ‘MESSINA DENARO PER FUGGIRE SI TRAVESTE DA DRAG QUEEN? TUTTO È POSSIBILE’

«Non ho elementi ma certamente Matteo Messina Denaro è un uomo che cerca la mimetizzazione quindi chissà, tutto è possibile. Lui passa per essere un tombeur de femme, non ce lo vedo molto, però perché no, se vogliamo dare il là anche a ricostruzioni di fantasia…». Lo ha dichiarato Antonio Ingroia, candidato di Italia Sovrana e Popolare, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube (online al link https://www.youtube.com/watch?v=nHDmodooG_E&ab_channel=KlausCondicio) rispondendo alla domanda “Esclude categoricamente che Matteo Messina Denaro, per non rendersi identificabile, abbia cambiato connotati sessuali o si travesta da donna, stile drag queen?”. «Io però – continua Ingroia – penso che non lo si trovi non per le sue capacità di travestimento ma per le sue capacità di copertura, che è una cosa diversa. E torniamo ancora alla massoneria e al mondo dei servizi segreti, lui è custode di segreti terribili, è l’unico mafioso ancora in libertà, latitante, che faceva parte del vertice ristretto della stagione stragista della trattativa, è l’unico quindi che ha un enorme potere di ricatto nei confronti di pezzi importanti della classe dirigente italiana, non solo politica. Lui è il più forte, è l’unico che è rimasto in vita».