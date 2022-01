Questa mattina presso la Cittadella regionale il Presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta , On. Roberto Occhiuto, ha incontrato, grazie al supporto dell’assessore Gianluca Gallo, i rappresentanti delle Associazioni di categorie nelle persone di Anna Caloiero, in sostituzione di Franco De Pietro e Edoardo Macino.

Abbiamo illustrato e il Presidente ha riconosciuto il ruolo centrale che le nostre strutture ambulatoriali hanno avuto e continuano ad avere nell’ambito dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando da ormai due anni.

Sono stati affrontati diverse problematiche che riguardano l’intera categoria: contratti 2021, risorse e contratti 2022, tamponi rapidi e molecolari, problematica acquisizione flussi c1/c2.

Attivazione del Dipartimento riguardante tutte le pratiche che da anni non trovano soluzione.

Risoluzione delle controversie a partire dai contratti 2017- 2021.

Riattivazione OTA.

Reti con emanazione nuovo DcA di ricognizione e risoluzione della problematica relativa alle strutture con R.

Contributo dei laboratori privati accreditati in appoggio alle USCA con possibilità del rilascio da parte dei laboratori del certificato di guarigione da tampone antigenico/ molecolare negativo.

Appoggio delle strutture di laboratorio alle USCA circa il controllo dei soggetti in isolamento domiciliare.

Distribuzione delle risorse previste dalla normativa nazionale vigente per il raggiungimento della soglia minina di efficienza per le reti di laboratorio.

Distribuzione delle risorse Covid alle strutture ambulatoriali private accreditate che hanno contribuito e stanno contribuendo ad alleggerire la pressione pandemica sul SSR.

Il Presidente, riconosciuto il nostro ruolo fondamentale nell’ambito del sistema sanitario regionale e in particolare in questo momento storico, si è impegnato a prendere in carico le nostre istanze e di instaurare un dialogo costante, continuo e costruttivo con Anisap e Federlab.

Firmato Edoardo Macino presidente Anisap Calabria.