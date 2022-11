Di LL

Nelle giornate calabresi intense del principe Carlo Alberto II di Monaco, l’augurio è che il Reale, abbia preso impegni per lo sviluppo economico dei comuni visitati. D’altronde una visita di Stato, lascia sempre delle tracce positive. Il principato di Monaco, ricchissimo di banche d’affari, ci aspetteremmo delle indicazioni per lo sviluppo economico della Calabria, nei settori svariati dell’economia nostrana.

Dal rafforzamento del turismo, dell’agricoltura, nella logistica, dell’energia e delle attività di maggiore interesse per la promozione dei nostri prodotti.

Insomma una sorta di Joint venture o agriment con i maggiori istituti di affari di Montecarlo per dare un segnale forte dell’interessamento verso la nostra Regione. Di passerelle in questi anni, ne abbiamo avute tantissime, speriamo che la visita del principe non venga annoverata in tali veste.

Una risposta concreta la possono dare anche i sindaci che si sono incontrati con il principe che l’hanno ospitato nelle proprie comunità. Questo, si, che sarebbe un bel messaggio in una Regione che per anni è stata considerata terra di conquista per tutti. La Calabria non ha bisogno, solo, di passerelle, ma impegni concreti per la rinascita del territorio. Oggi la nostra Regione è fanalino di coda in quasi tutti i settori dell’economia italiana, con un alto indice di disoccupazione e povertà da far venire i brividi. Il principe, come sembra, è legato alla nostra Regione per svariati motivi. La leggenda racconta che a programmare la visita sia stato un imprenditore del turismo recentemente deceduto, attraverso la mediazione del fotografo ufficiale della casa reale il molochiese Gaetano Luci. Adesso tocca ai sindaci , interessati dalla visita, capire se ci sono le condizioni per accordi bilaterali per promuovere le aziende del territorio. Altrimenti…meglio lasciar perdere!